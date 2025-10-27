SINAPROC mantiene alerta amarilla por lluvias en el sur de Tonosí, Veraguas y Barú

El Sistema Nacional de Protección Civil ( SINAPROC ) informó que se mantiene la alerta amarilla para el sur del distrito de Tonosí (Los Santos), el sur de la provincia de Veraguas y el distrito de Barú (Chiriquí), ante las condiciones de inestabilidad atmosférica que persisten en el país.

El director general del SINAPROC, Omar Smith, explicó que, aunque en el distrito de Tonosí el día amaneció sin lluvias, aún es muy temprano para confirmar una mejoría sostenida. “El pronóstico debe estar mejorando para los próximos días. Lo que es Veraguas sur reportaron todavía lluvias en la zona, lo que son los albergues se mantienen tres habilitados”, señaló Smith.

"El reporte a las 5 de la mañana el sector sur seguía recibiendo lluvias, y eso posiblemente nos vaya a indicar de que puedan generarse más personas afectadas. También es relevante decir que los niveles, aún con estas lluvias, están disminuyendo. Podemos tener lluvias en la parte…"

El funcionario añadió que la alerta amarilla tiene como objetivo fortalecer las capacidades de respuesta y los procesos de monitoreo meteorológico y de evaluación de daños ante posibles afectaciones por crecidas de ríos o deslizamientos.

“El reporte de las 5 de la mañana indicó que el sector sur continuaba recibiendo lluvias, lo que podría generar nuevas personas afectadas. Sin embargo, es importante destacar que los niveles de los ríos están disminuyendo, aunque aún pueden registrarse lluvias en las zonas bajas”, precisó el director.

El SINAPROC reiteró su llamado a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar cruzar ríos o quebradas y seguir las recomendaciones de las autoridades locales de emergencia.