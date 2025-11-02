El Parque Summit anunció sus horarios especiales por las Fiestas Patrias, dirigidos a todas las personas interesadas en visitar sus atracciones y disfrutar de los espacios dedicados a la fauna panameña.
Panamá Nacionales - 2 de noviembre de 2025 - 14:57
Horario del Parque Summit durante las Fiestas Patrias
El Parque Summit del Municipio de Panamá anunció sus horarios de atención al público durante las Fiestas Patrias.
Horario por fiestas patrias del Parque Summit
- Lunes 3 y martes 4 de noviembre: cerrado
- Miércoles 5 de noviembre: abierto
- Lunes 10 y viernes 28 de noviembre: cerrado
