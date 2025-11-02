Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2025 - 14:57

Horario del Parque Summit durante las Fiestas Patrias

El Parque Summit del Municipio de Panamá anunció sus horarios de atención al público durante las Fiestas Patrias.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Parque Summit anunció sus horarios especiales por las Fiestas Patrias, dirigidos a todas las personas interesadas en visitar sus atracciones y disfrutar de los espacios dedicados a la fauna panameña.

Horario por fiestas patrias del Parque Summit

  • Lunes 3 y martes 4 de noviembre: cerrado
  • Miércoles 5 de noviembre: abierto
  • Lunes 10 y viernes 28 de noviembre: cerrado
