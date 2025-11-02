Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2025 - 15:58

Presidente Mulino encabeza romería del Día de los Difuntos en el Cementerio Amador

El presidente Mulino rindió homenaje colocando ofrendas florales en los mausoleos del Dr. Manuel Amador Guerrero.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, acompañado de ministros, viceministros y autoridades municipales, encabezó este domingo la tradicional romería del Día de los Difuntos en el Cementerio Amador.

El mandatario rindió homenaje colocando ofrendas florales en los mausoleos del Dr. Manuel Amador Guerrero, primer presidente de la República, y de los Soldados Caídos de la Independencia.

El orador designado por el presidente fue Adolfo Ahumada, mientras que, por el Consejo Municipal, el encargado fue Vladimir Berrío-Lemm.

Al referirse a los panameños heroicos que forjaron la Independencia, Ahumada destacó que esta gesta fue clave para lograr la unidad nacional, necesaria en aquel momento. Además, reconoció el legado del Dr. Amador Guerrero como “el presidente que abrió los caminos para el Panamá que tenemos hoy, y que debemos seguir manteniendo".

Por su parte, Berrío-Lemm recordó que, antes del logro definitivo de la separación de Colombia en 1903, la semilla de la independencia nacional ya había sido sembrada en gestas anteriores, reflejada en los Soldados de la Independencia.

