MIDES completará los pagos de sus programas sociales en la tercera semana de noviembre.

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que el último pago del año 2025 para los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias condicionadas que cobran por ACH se realizará durante la tercera semana de noviembre.
Fechas del cuarto cobro del MIDES
Pago por Tarjeta Clave Social
- Del lunes 17 al viernes 28 de noviembre
Pago en áreas de difícil acceso
- Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre