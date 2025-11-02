Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2025 - 11:14

MIDES completará los pagos de sus programas sociales en la tercera semana de noviembre

Los pagos del MIDES en áreas de difícil acceso se iniciarán el 1 de diciembre, según el calendario oficial.

Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que el último pago del año 2025 para los beneficiarios de los programas de transferencias monetarias condicionadas que cobran por ACH se realizará durante la tercera semana de noviembre.

Por otro lado, los pagos destinados a beneficiarios en áreas de difícil acceso se iniciarán el 1 de diciembre.

