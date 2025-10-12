Panamá Nacionales -  12 de octubre de 2025 - 17:15

MIDES concluirá pagos de 120 a los 65, Red de Oportunidades, SENAPAN y Ángel Guardián de 2025

El MIDES efectuará en noviembre y diciembre el último pago de 2025 correspondiente a los programas de transferencias monetarias condicionadas.

MIDES concluirá pagos de 120 a los 65.

MIDES concluirá pagos de 120 a los 65.

MIDES
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que culminará los pagos de sus programas sociales correspondientes al año 2025 durante los meses de noviembre y diciembre, tanto mediante transferencia ACH como en las áreas de difícil acceso.

Los programas de transferencias monetarias condicionadas que se pagarán en este periodo son: 120 a los 65, Red de Oportunidades, SENAPAN y Ángel Guardián.

En esta nota:
Seguir leyendo

Policentro de San Isidro avanza a fase final para mejorar la atención médica en San Miguelito

Conductor de vehículo del Estado registra 84 grados de alcoholemia tras accidente en Los Andes

Caminata conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

Recomendadas

Más Noticias