MIDES concluirá pagos de 120 a los 65, Red de Oportunidades, SENAPAN y Ángel Guardián de 2025

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó que culminará los pagos de sus programas sociales correspondientes al año 2025 durante los meses de noviembre y diciembre, tanto mediante transferencia ACH como en las áreas de difícil acceso.
Fechas del cuarto cobro del MIDES
Pago por Tarjeta Clave Social
- Del lunes 17 al viernes 28 de noviembre
Pago en áreas de difícil acceso
- Del lunes 1 al viernes 5 de diciembre