Panamá celebra su cultura en el Panama Day Parade de Nueva York.

Luciendo la pollera y al ritmo de la música típica, cientos de panameños desfilaron por las calles de Brooklyn, Nueva York, durante el Panama Day Parade , como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

La delegación panameña fue encabezada por la primera dama, Maricel de Mulino, y contó con la participación de diversos grupos folclóricos, además de presentaciones artísticas a cargo de Ulpiano Vergara, Los Beachers e Idania Dowman.

Sofía Gabriela Ureña Amores, reina de Calle Abajo de Las Tablas, engalanó el desfile luciendo un esplendoroso traje típico, al ritmo del tambor y reflejando la tradición y el alma del pueblo panameño.

Durante el evento, el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, rindió homenaje a Panamá con una distinción especial, entregando las llaves del condado a la Primera Dama, quien estuvo acompañada por la ministra María Eugenia Herrera.