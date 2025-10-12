Estados Unidos Nacionales -  12 de octubre de 2025 - 13:07

Panamá celebra su cultura en el Panama Day Parade de Nueva York

La delegación de Panamá fue encabezada por la primera dama, Maricel de Mulino, y contó con la participación de diversos grupos folclóricos.

Panamá celebra su cultura en el Panama Day Parade de Nueva York.

Panamá celebra su cultura en el Panama Day Parade de Nueva York.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

Luciendo la pollera y al ritmo de la música típica, cientos de panameños desfilaron por las calles de Brooklyn, Nueva York, durante el Panama Day Parade, como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

La delegación panameña fue encabezada por la primera dama, Maricel de Mulino, y contó con la participación de diversos grupos folclóricos, además de presentaciones artísticas a cargo de Ulpiano Vergara, Los Beachers e Idania Dowman.

Sofía Gabriela Ureña Amores, reina de Calle Abajo de Las Tablas, engalanó el desfile luciendo un esplendoroso traje típico, al ritmo del tambor y reflejando la tradición y el alma del pueblo panameño.

Durante el evento, el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, rindió homenaje a Panamá con una distinción especial, entregando las llaves del condado a la Primera Dama, quien estuvo acompañada por la ministra María Eugenia Herrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1977430814209315179&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Entradas agotadas para el partido Panamá vs. Surinam en el Estadio Rommel Fernández

Próximo partido de Panamá y posición actual en el Grupo A tras el juego con El Salvador

Panamá vence a El Salvador en el Cuscatlán y se mantiene segundo en el Grupo A

Recomendadas

Más Noticias