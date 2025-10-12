Panamá celebra su cultura en el Panama Day Parade de Nueva York.

Luciendo la pollera y al ritmo de la música típica, cientos de panameños desfilaron por las calles de Brooklyn, Nueva York, durante el Panama Day Parade, como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.
Sofía Gabriela Ureña Amores, reina de Calle Abajo de Las Tablas, engalanó el desfile luciendo un esplendoroso traje típico, al ritmo del tambor y reflejando la tradición y el alma del pueblo panameño.
Durante el evento, el ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, rindió homenaje a Panamá con una distinción especial, entregando las llaves del condado a la Primera Dama, quien estuvo acompañada por la ministra María Eugenia Herrera.