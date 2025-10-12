El conductor de un vehículo del Estado marcó 84 grados de alcoholemia tras verse involucrado en un accidente de tránsito a la altura de Los Andes, en el distrito de San Miguelito.
Panamá Nacionales - 12 de octubre de 2025 - 17:31
Conductor de vehículo del Estado registra 84 grados de alcoholemia tras accidente en Los Andes
El conductor un vehículo del Estado se vio involucrado en un accidente de tránsito a la altura de Los Andes.
Te puede interesar:
Conductor detenido por accidente fatal en La Unión de Azuero, Chepo