Conductor de vehículo del Estado registra 84 grados de alcoholemia tras accidente en Los Andes

El conductor un vehículo del Estado se vio involucrado en un accidente de tránsito a la altura de Los Andes.

El conductor de un vehículo del Estado marcó 84 grados de alcoholemia tras verse involucrado en un accidente de tránsito a la altura de Los Andes, en el distrito de San Miguelito.

