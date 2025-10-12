Panamá Nacionales -  12 de octubre de 2025 - 16:17

Caminata conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres

A la caminata acudieron delegaciones de bandas estudiantiles, en conmemoración al Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres.

Ana Canto
Por Ana Canto

Distintas delegaciones participaron este domingo 12 de octubre de una caminata en conmemoración al Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se celebra este 13 de octubre.

A la actividad acudieron delegaciones de bandas estudiantiles de distintos colegios, que aportaron alegría y civismo a esta jornada de conciencia y compromiso por un país más seguro.

