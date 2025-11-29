Panamá Nacionales -  29 de noviembre de 2025 - 16:40

SPI retiene a sujeto con accesorios automotrices sospechosos en la Cinta Costera

El SPI confirmó que el sujeto mantenía un Oficio de Conducción vigente, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades.

Ana Canto

Unidades del Servicio de Protección Institucional (SPI) abordaron a un ciudadano que mantenía una actitud inusual en la Cinta Costera. El individuo reaccionó de forma grosera y, tras una revisión, se le encontraron herramientas y accesorios automotrices de dudosa procedencia.

Tras las verificaciones, se confirmó que mantenía un Oficio de Conducción vigente, por lo que fue puesto a disposición de las autoridades competentes para los trámites correspondientes.

