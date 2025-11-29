Panamá da inicio a la Navidad con una agenda de eventos para este fin de semana.

Para este fin de semana se llevarán a cabo diversas actividades para celebrar el inicio de la Navidad y de las fiestas de fin de año, con amenidades para chicos y adultos. A continuación, conozca los lugares donde se realizarán estas actividades en Panamá.

Actividades navideñas de este fin de semana

Encendido del Árbol de Navidad 2025 en la Cinta Costera

El encendido del árbol de Navidad de la Alcaldía de Panamá se realizará este domingo 30 de noviembre en la Fuente Anayansi, en la Cinta Costera.

Además, habrá encendidos de luces en los parques de San Felipe, Santa Ana, Bella Vista, San Francisco, Alcalde Díaz, San Martín, entre otros corregimientos de la ciudad.

Navidad en el Parque Omar

A partir del lunes 1 de diciembre, los visitantes podrán disfrutar de diversas actividades y amenidades desde las 4:00 p.m. hasta las 6:00 p.m., incluyendo el encendido del árbol de Navidad.

Encendido de árbol de Navidad en la ciudad de Colón

El próximo viernes, se llevará a cabo el gran encendido del árbol de Navidad en la Plaza del Cristo Redentor del Paseo Marino, a partir de las 4:00 p.m.