¡Arranca la navidad en Panamá! Eventos que inician a partir de este domingo 30 de noviembre

La ciudad de Panamá da la bienvenida a la navidad con un calendario recargado: luces que iluminan parques y avenidas, un árbol monumental, una pista de patinaje sobre hielo gratuita en la Cinta Costera y espacios peatonales diseñados para que familias y visitantes disfruten en comunidad.

Todo está listo para que la capital se vista de luces y alegría desde el primer fin de semana.

Encendido de parques y del árbol navideño

La celebración oficial comienza con el encendido simultáneo de luces en 26 espacios públicos del distrito capital, a partir de las 6:00 p.m. del 30 de noviembre, como parte del arranque del festival City of Stars 2025. Entre los lugares destacan la Fuente Anayansi de la Cinta Costera, parques centrales, zonas residenciales de Panamá Norte y Este, entre otros.

También está programado el encendido del gran árbol navideño oficial de la ciudad, un símbolo de unión, esperanza y festividad que marcará el inicio de un diciembre lleno de actividades.

Panamá Peatonal: calles vivas y seguras para la comunidad

Durante ese día, gran parte del centro capitalino y áreas clave se transformarán en zonas peatonales bajo la modalidad de Panamá Peatonal. La intención es fomentar la movilidad a pie, incentivar el comercio local, promover el turismo urbano y permitir que las familias disfruten del ambiente navideño sin el estrés del tráfico. Esta iniciativa busca unir a ciudadanos y visitantes en un espacio seguro, cómodo y festivo.

Pista de hielo gratuita en la Cinta Costera: diversión para todos

Uno de los atractivos más esperados del festival será la pista de patinaje sobre hielo gratuita instalada en el Mirador del Pacífico de la Cinta Costera. A partir del 30 de noviembre, estará disponible para el público como parte de la oferta recreativa de City of Stars 2025. Es una oportunidad ideal para pasar con amigos o familia, con música, luces y un ambiente festivo junto al mar.