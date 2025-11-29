Panamá Nacionales -  29 de noviembre de 2025 - 10:48

MiAmbiente ordena el cierre de los senderos del Parque Nacional Volcán Barú

MiAmbiente indicó que el IMHPA mantiene un aviso por lluvias intensas y tormentas eléctricas hasta el 1 de diciembre.

MiAmbiente ordena el cierre de lo senderos del Parque Nacional Volcán Barú.

Cortesía
Ana Canto
Por Ana Canto

La Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en Chiriquí ordenó el cierre temporal de todos los senderos del Parque Nacional Volcán Barú debido a las condiciones climáticas adversas que se registran en la zona.

La entidad informó que en la cima del parque se mantienen vientos superiores a los 50 km/h, acompañados de temperaturas extremadamente bajas, lo que incrementa el riesgo de hipotermia para senderistas y visitantes, además del peligro por caída de árboles.

El IMHPA mantiene un aviso por lluvias intensas y tormentas eléctricas hasta el 1 de diciembre, lo que refuerza la necesidad de esta medida.

“Esta medida preventiva se adopta para proteger la seguridad e integridad de residentes, senderistas y turistas nacionales y extranjeros. El cierre se mantendrá hasta que las condiciones climáticas mejoren y se verifique que no existan riesgos para el acceso”, indicó MiAmbiente.

