MiAmbiente ordena el cierre de los senderos del Parque Nacional Volcán Barú

La Dirección Regional del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) en Chiriquí ordenó el cierre temporal de todos los senderos del Parque Nacional Volcán Barú debido a las condiciones climáticas adversas que se registran en la zona.

La entidad informó que en la cima del parque se mantienen vientos superiores a los 50 km/h, acompañados de temperaturas extremadamente bajas, lo que incrementa el riesgo de hipotermia para senderistas y visitantes, además del peligro por caída de árboles.

El IMHPA mantiene un aviso por lluvias intensas y tormentas eléctricas hasta el 1 de diciembre, lo que refuerza la necesidad de esta medida.

“Esta medida preventiva se adopta para proteger la seguridad e integridad de residentes, senderistas y turistas nacionales y extranjeros. El cierre se mantendrá hasta que las condiciones climáticas mejoren y se verifique que no existan riesgos para el acceso”, indicó MiAmbiente.