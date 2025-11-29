MiAmbiente ordena el cierre de los senderos del Parque Nacional Volcán Barú

La Dirección Regional del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) en Chiriquí ordenó el cierre temporal de todos los senderos del Parque Nacional Volcán Barú debido a las condiciones climáticas adversas que se registran en la zona.
El IMHPA mantiene un aviso por lluvias intensas y tormentas eléctricas hasta el 1 de diciembre, lo que refuerza la necesidad de esta medida.
“Esta medida preventiva se adopta para proteger la seguridad e integridad de residentes, senderistas y turistas nacionales y extranjeros. El cierre se mantendrá hasta que las condiciones climáticas mejoren y se verifique que no existan riesgos para el acceso”, indicó MiAmbiente.