Chiriquí Nacionales -  27 de noviembre de 2025 - 17:10

MiAmbiente restablece acceso al Sendero Los Quetzales desde este 28 de noviembre

La reapertura se da luego de que las cuadrillas de MiAmbiente despejaran los tramos afectados por la caída de seis árboles.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que el ingreso al Sendero Los Quetzales fue restablecido y que, a partir de este viernes 28 de noviembre, el acceso estará habilitado con total normalidad desde las 5:00 a.m.

La reapertura se da luego de que las cuadrillas de MiAmbiente despejaran los tramos afectados por la caída de seis árboles dentro del Parque Nacional Volcán Barú, los cuales mantenían obstaculizado el paso en el área.

