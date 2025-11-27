MiAmbiente restablece acceso al Sendero Los Quetzales desde este 28 de noviembre

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que el ingreso al Sendero Los Quetzales fue restablecido y que, a partir de este viernes 28 de noviembre, el acceso estará habilitado con total normalidad desde las 5:00 a.m.
.@MiAmbientePma comunica que el ingreso al Sendero Los Quetzales ha sido restablecido y que a partir de ese viernes 28 de noviembre, el acceso estará habilitado con total normalidad desde las 5:00 a.m., esto tras despejar los tramos afectados por la caída de seis árboles en el… pic.twitter.com/vPNxqEMwYl— Telemetro Reporta (@TReporta) November 27, 2025