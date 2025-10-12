Anuncian adecuaciones en el Estadio Mariano Rivera previo a la Copa América de Béisbol 2025

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, participó en la reunión ordinaria de la Junta Técnica de Panamá Oeste, un espacio de coordinación en el que se escucharon las necesidades y prioridades de las autoridades provinciales y distritales.

La reunión se realizó en el nuevo Estadio Mariano Rivera de La Chorrera, que será sede de los partidos de la Copa América de Béisbol en noviembre.

Esta moderna instalación deportiva cuenta con capacidad para 14 mil espectadores y será objeto de adecuaciones en los accesos para ampliar la cantidad de estacionamientos disponibles, ante la gran cantidad de invitados y fanáticos que se espera recibir de distintas partes del país y del continente.

estadiomaranoriveralachorrera Estadio Mariano Rivera. Presidencia

"Estas son cosas que debemos ir resolviendo. Esperamos tener en noviembre el evento de la Copa América y que todo salga bien", destacó el ministro.

La junta técnica contó con la presencia de la gobernadora Marilyn Vallarino, el presidente del Consejo Provincial de Panamá Oeste, Roberto Morán, así como de alcaldes y representantes de corregimientos.

Entre las obras destacadas, mencionó la culminación del túnel de la Línea 3 del Metro y la planta potabilizadora de Howard.

Asimismo, anunció que se está gestionando la asignación de fondos para mejoras en el Hospital Nicolás A. Solano, cuya adecuación fue catalogada como una prioridad del Gobierno Nacional.