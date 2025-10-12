Azuero Nacionales -  12 de octubre de 2025 - 16:13

MITRADEL desarrolló 149 inspecciones durante las últimas semanas de Azuero

MITRADEL realizó 149 inspecciones laborales, de salud y seguridad ocupacional, así como de migración laboral en la región de Azuero.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un total de 149 inspecciones laborales, de salud y seguridad ocupacional, así como de migración laboral, fueron desarrolladas durante las últimas semanas en la región de Azuero, por parte de funcionarios de las Direcciones Regionales de Trabajo (MITRADEL) de Los Santos y Herrera, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas laborales y la protección de los derechos de los trabajadores.

Del total de acciones realizadas, 125 correspondieron a inspecciones laborales, 3 a seguridad y 21 a migración laboral, evidenciando el compromiso institucional con la aplicación de la legislación vigente.

En la provincia de Los Santos, los operativos se llevaron a cabo en los distritos de Pedasí (Playa Venao), Las Tablas, Los Santos, Guararé y Macaracas, donde se realizaron 76 inspecciones: 62 laborales, 2 de seguridad y 12 de migración laboral. En estos últimos casos, fueron detectadas cuatro personas sin permiso de trabajo, tres de nacionalidad colombiana (dos hombres y una mujer) y un ciudadano venezolano, ante lo cual se levantaron las providencias correspondientes.

Por su parte, en la provincia de Herrera, la Dirección Regional ejecutó 73 inspecciones, distribuidas en 63 laborales, 1 de seguridad y 9 de migración laboral, donde se detectó a un ciudadano costarricense sin permiso de trabajo. Además, se dio seguimiento a un accidente laboral reportado en la zona.

