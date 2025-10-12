MITRADEL desarrolló 149 inspecciones durante las últimas semanas de Azuero.

Un total de 149 inspecciones laborales, de salud y seguridad ocupacional, así como de migración laboral, fueron desarrolladas durante las últimas semanas en la región de Azuero, por parte de funcionarios de las Direcciones Regionales de Trabajo ( MITRADEL ) de Los Santos y Herrera, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las normas laborales y la protección de los derechos de los trabajadores.

Del total de acciones realizadas, 125 correspondieron a inspecciones laborales, 3 a seguridad y 21 a migración laboral, evidenciando el compromiso institucional con la aplicación de la legislación vigente.

En la provincia de Los Santos, los operativos se llevaron a cabo en los distritos de Pedasí (Playa Venao), Las Tablas, Los Santos, Guararé y Macaracas, donde se realizaron 76 inspecciones: 62 laborales, 2 de seguridad y 12 de migración laboral. En estos últimos casos, fueron detectadas cuatro personas sin permiso de trabajo, tres de nacionalidad colombiana (dos hombres y una mujer) y un ciudadano venezolano, ante lo cual se levantaron las providencias correspondientes.

Por su parte, en la provincia de Herrera, la Dirección Regional ejecutó 73 inspecciones, distribuidas en 63 laborales, 1 de seguridad y 9 de migración laboral, donde se detectó a un ciudadano costarricense sin permiso de trabajo. Además, se dio seguimiento a un accidente laboral reportado en la zona.