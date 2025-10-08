Trabajos en Panamá: CCIAP y MITRADEL actualizan lista de vacantes de empelo

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa, por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.
Ambas instituciones destacaron que las vacantes abarcan diversos sectores económicos, ofreciendo oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia, formación técnica y profesional.
Vacantes destacadas en la CCIAP
Según explicó María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se encuentran abiertas plazas en empresas reconocidas como Muebles Jamar y Arcas Servicios de Recursos Humanos. Entre las posiciones disponibles se incluyen:
-
Ejecutivo de Cuentas Corporativas – National Car Rental
Asistente de Tráfico – Colón UETA
Oficial de Producto (Riesgo de Crédito Financiero)
Auditor Financiero
- Encargado de Bodega
Ofertas de empleo en MITRADEL
Por su parte, Emanuel Gómez, representante de MITRADEL, informó que el sitio oficial www.empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera y otras regiones del país.
Entre las posiciones disponibles se destacan:
Provincia de Panamá
- Asistente administrativa y contable
- Operador logístico
- Encargado de bodega
- Técnico en aire acondicionado
- Personal para call center / telemarketing
- Técnico de planta
- Cocinero
- Fotógrafo y analista
- Diseñador gráfico y de producción audiovisual
Provincia de Panamá Oeste
- Técnico de ingeniería eléctrica
Provincia de Herrera
- Técnico en prevención de riesgos
El MITRADEL reiteró su compromiso de seguir facilitando el acceso al empleo formal y promoviendo la conexión entre empresas y buscadores de trabajo en todo el país.