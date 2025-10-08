Trabajos en Panamá: CCIAP y MITRADEL actualizan lista de vacantes de empelo

CCIAP y MITRADEL actualizan lista de vacantes de empelo

La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) dieron a conocer las oportunidades de empleo ofertadas en sus páginas web Panacamara.com y en empleospanama.gob.pa , por diversas empresas del país, abarcando múltiples sectores y ofreciendo una variedad de trabajo que requieren diferentes niveles de habilidades y experiencia.

Contenido relacionado: Sinaproc emite aviso por lluvias y aguaceros significativos hasta el 12 de octubre

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Ambas instituciones destacaron que las vacantes abarcan diversos sectores económicos, ofreciendo oportunidades para personas con distintos niveles de experiencia, formación técnica y profesional.

Vacantes destacadas en la CCIAP

Según explicó María Eugenia Grimaldo, vocera de la CCIAP, actualmente se encuentran abiertas plazas en empresas reconocidas como Muebles Jamar y Arcas Servicios de Recursos Humanos. Entre las posiciones disponibles se incluyen:

Ejecutivo de Cuentas Corporativas – National Car Rental

Asistente de Tráfico – Colón UETA

Oficial de Producto (Riesgo de Crédito Financiero)

Auditor Financiero

Encargado de Bodega

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1975902834475635190&partner=&hide_thread=false Repase algunas oportunidades laborales disponibles en el portal de la Cámara de Comercio para esta semana. pic.twitter.com/KwtGLNzP5e — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2025

Ofertas de empleo en MITRADEL

Por su parte, Emanuel Gómez, representante de MITRADEL, informó que el sitio oficial www.empleospanama.gob.pa mantiene vacantes activas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Herrera y otras regiones del país.

Entre las posiciones disponibles se destacan:

Provincia de Panamá

Asistente administrativa y contable

Operador logístico

Encargado de bodega

Técnico en aire acondicionado

Personal para call center / telemarketing

Técnico de planta

Cocinero

Fotógrafo y analista

Diseñador gráfico y de producción audiovisual

Provincia de Panamá Oeste

Técnico de ingeniería eléctrica

Provincia de Herrera

Técnico en prevención de riesgos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1975913253017682112&partner=&hide_thread=false Emanuel Gómez, jefe de Intermediación Laboral del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, compartió algunas de las vacantes disponibles en la Bolsa de Empleo del @MitradelPma para esta semana. pic.twitter.com/w4y0S8vdsz — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2025

El MITRADEL reiteró su compromiso de seguir facilitando el acceso al empleo formal y promoviendo la conexión entre empresas y buscadores de trabajo en todo el país.