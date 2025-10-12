Estados Unidos Internacionales -  12 de octubre de 2025 - 17:54

Presidente Donald Trump dice que "la guerra terminó" en Gaza

El presidente Donald Trump, dijo que la guerra en Gaza "terminó" mientras se dirigía a Israel y Egipto para celebrar un acuerdo de cese el fuego.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo el domingo que la guerra en Gaza "terminó" mientras se dirigía a Israel y Egipto para celebrar un acuerdo de cese el fuego y de liberación de rehenes.

"La guerra terminó ¿De acuerdo? ¿Lo entienden?", dijo Trump a periodistas cuando le preguntaron si estaba seguro de que el conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás había terminado.

FUENTE: AFP

