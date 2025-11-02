MEF desmiente aumento reciente del impuesto a bebidas alcohólicas en Panamá

El Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) de Panamá rechazó las declaraciones emitidas por la empresa Cervecería Nacional, luego de que esta publicara un comunicado en el que advertía sobre un supuesto incremento en el impuesto que afecta al sector productivo de bebidas alcohólicas del país.

El MEF aclaró que no se han aprobado aumentos en la tasa de impuestos, ni para las empresas productoras de bebidas alcohólicas ni para otros sectores económicos.

"Los incrementos al impuesto selectivo al consumo de bebidas alcohólicas se realizaron durante los gobiernos de Juan Carlos Varela y Laurentino Cortizo, con el propósito de cubrir compromisos relacionados con jubilaciones", señaló el MEF.

La Ley 438 de 2024, promulgada el 14 de junio de ese año, establece que a partir de 2025 los jubilados y pensionados recibirán un bono permanente anual de B/.140.00, financiado directamente por el Tesoro Nacional.

La norma, denominada “Ley que crea el Programa de Beneficios Permanentes para Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte”, también introduce modificaciones al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) aplicado a las bebidas alcohólicas.

De acuerdo con la legislación, el nuevo impuesto será de B/.0.065 por cada grado de contenido alcohólico por litro de bebida, en comparación con la tasa anterior de B/.0.045.

Según diversos medios, la ley ya se encuentra vigente, y las empresas cerveceras han anunciado ajustes en los precios, señalando que el aumento equivale aproximadamente a un 44 % sobre el ISC previo.