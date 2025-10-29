MEF firmará préstamo con BID por $350 millones para pago a jubilados y pensionados

El Consejo de Gabinete aprobó este jueves la Resolución N.° 38-25, mediante la cual se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF ) a suscribir el Contrato de Préstamo N.° 6055/OC-PN con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por un monto de US$350 millones.

El financiamiento tiene como objetivo apoyar el Presupuesto General del Estado correspondiente a la vigencia fiscal 2025 y futuras vigencias, en el marco del Programa de Mejoramiento del Sistema de Pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Autorizan al MEF a suscribir préstamo con el BID

image

De acuerdo con el documento aprobado, este programa busca fortalecer la sostenibilidad del sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la CSS, con tres objetivos principales:

Fortalecer el financiamiento del programa de IVM.

del programa de IVM. Ampliar la cobertura de los trabajadores dentro del sistema.

de los trabajadores dentro del sistema. Mejorar la suficiencia de los beneficios otorgados a los jubilados y pensionados.

El MEF explicó que los recursos provenientes del BID serán gestionados bajo una operación financiera programática, sustentada en una matriz de reformas de políticas públicas, enfocadas en la sostenibilidad del sistema de pensiones panameño.

Asimismo, el préstamo fue pactado con una tasa de referencia SOFR a tres meses y un plazo de 20 años, según la resolución adoptada por el Consejo de Gabinete.