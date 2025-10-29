Panamá Nacionales -  29 de octubre de 2025 - 07:41

Bono permanente y navideño a jubilados y pensionados 2024: Este es el monto a cobrar en diciembre

Jubilados y pensionados recibirán en diciembre el bono permanente de B/.40 y el bono navideño de hasta B/.100, según la CSS y el MEF.

Bono permanente y navideño a jubilados y pensionados 2024

Bono permanente y navideño a jubilados y pensionados 2024

Foto Ilustrativa/TR
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS) recibirán en diciembre de 2025 dos beneficios económicos: el bono permanente y el bono navideño, según lo dispuesto por la Ley 438, que establece el financiamiento del bono permanente a través del Tesoro Nacional.

En total, más de 380 mil beneficiarios recibirán ambos pagos durante diciembre, como parte del esfuerzo del Gobierno Nacional por reconocer la trayectoria y el aporte de los adultos mayores del país.

Bono navideño y permanente 2025: montos para jubilados y pensionados

Bono permanente

  • Monto: B/.40.00
  • Beneficiarios: Todos los jubilados y pensionados

Bono navideño

  • B/.60.00 para aproximadamente 320,403 pensionados, con un desembolso total de B/.19,197,086.43
  • B/.100.00 para unos 59,924 pensionados, representando un desembolso de B/.5,985,300.00

La Caja de Seguro Social precisó que su función es únicamente la de ente pagador, mientras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el responsable de transferir los fondos necesarios para garantizar el pago oportuno de los bonos.

En esta nota:
Seguir leyendo

Pagos a jubilados y pensionados se realizarán esta semana, confirma la CSS

Jubilados y pensionados recibirán pago por ACH el viernes 31 de octubre

Primer pago a jubilados y pensionados en noviembre se realizará en esta fecha

Recomendadas

Más Noticias