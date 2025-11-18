CSS informa que Mi Caja Digital y sitio Web, están fuera de servicio

La Caja de Seguro Social ( CSS ) ha emitido un comunicado urgente informando a sus asegurados que la plataforma Mi Caja Digital y el sitio web institucional se encuentran actualmente fuera de servicio. La entidad aclaró de inmediato que la caída no se debe a un problema interno de sus sistemas, sino a una falla técnica en su proveedor de servicios globales.

Mi Caja Digital y Web CSS Caídos: Falla Global de Cloudflare

"Mi Caja Digital, la web de la CSS y otros servicios tecnológicos presentan afectaciones debido a problemas técnicos de Cloudflare, proveedor global que da soporte a múltiples plataformas en todo el mundo", señaló la institución.

Esta situación es totalmente externa a la CSS y está impactando a millones…



La CSS enfatizó que esta situación es totalmente externa a su gestión y está impactando a millones de usuarios a nivel mundial, dada la magnitud de la falla del proveedor Cloudflare. Esta compañía es esencial para la infraestructura de internet de numerosas organizaciones internacionales.

La interrupción temporal afecta la capacidad de los asegurados para realizar trámites, consultar historial laboral, citas y otros servicios que se ofrecen a través de las plataformas digitales de la CSS.

El equipo técnico de la Caja de Seguro Social se encuentra en constante seguimiento a la incidencia para poder restablecer el acceso a sus servicios en cuanto el proveedor global solucione el problema.

Se recomienda a los asegurados posponer cualquier trámite no urgente y mantenerse atentos a los canales oficiales de la CSS, ya que la entidad informará oportunamente sobre cualquier avance en el restablecimiento del servicio.