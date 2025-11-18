Panamá vs El Salvador: así están los escenarios de clasificación al Mundial 2026

Panamá afrontará este martes un duelo decisivo en el Estadio Rommel Fernández ante El Salvador, con la oportunidad de asegurar su boleto directo al Mundial de 2026, aunque todavía dependiendo de una combinación de resultados en la última jornada de las eliminatorias de la Concacaf.

La Sele llega con 9 puntos, igualando a Surinam en el liderato del Grupo A, pero con menor diferencia de goles (+2 contra +5). La ventaja: Panamá depende de sí mismo, aunque con condicionantes.

Escenario 1: Clasificación directa (el más favorable)

Panamá vence a El Salvador

Surinam no derrota a Guatemala

Resultado: Panamá clasifica como líder del grupo

Otra opción:

Panamá le gana a El Salvador

Surinam y Guatemala empatan

Resultado: pasa Panamá directamente

Escenario 2: Panamá clasifica por diferencia de goles

Surinam le gana a Guatemala

Panamá golea a El Salvador para superar el gol average surinamés

Resultado: Panamá clasifica si termina con mejor diferencia de goles

Panamá afrontará este martes en casa un duelo decisivo ante El Salvador, con la mira puesta en el boleto directo al Mundial de 2026, un objetivo que sigue al alcance pese a la presión de un cierre de eliminatorias de la Concacaf lleno de combinaciones.

Panamá llega al choque con…



Panamá llega al choque con… pic.twitter.com/E86SF7GJcc — Telemetro Reporta (@TReporta) November 18, 2025

Escenario 3: Repechaje asegurado

Si Panamá llega a 12 puntos con una victoria ante El Salvador, tendrá garantizado al menos un puesto en el repechaje intercontinental, ya que rivales como Jamaica, Curazao y Haití —que aún compiten por esos cupos— no podrían superarlo en la tabla.

El repechaje reunirá a seis selecciones: dos de Concacaf y una de cada confederación (AFC, CAF, Conmebol y OFC). Las dos mejor ubicadas en el ranking FIFA serán cabezas de serie y avanzarán directamente a la final.

Debido a su posición actual y resultados recientes, Panamá partiría como preclasificada, por lo que solo necesitaría disputar un partido para regresar a la Copa del Mundo.

El rival de Panamá: un El Salvador eliminado pero no entregado

El Salvador suma 3 puntos y ya no tiene opciones de clasificación, pero busca cerrar el proceso con dignidad. Llega con varias bajas sensibles, incluyendo Bryan Gil, Jefferson Valladares, Mauricio Cerritos y Nathan Ordaz, por lo que el técnico Hernán “Bolillo” Gómez deberá ajustar su sistema y apostar por variantes juveniles.

Los salvadoreños, goleados 4-0 por Surinam en su último encuentro, llegan a Panamá sin presión, pero con la oportunidad de arruinar la fiesta canalera.

FUENTE: EFE