Partido Panamá vs El Salvador: A qué hora es el juego de eliminatorias Concacaf

La Selección Mayor de Panamá se juega su partido más importante del año este martes 18 de noviembre, cuando reciba a El Salvador en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, a las 8:00 p.m. en el cierre de la fase final de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial de la FIFA 2026.

Este duelo corresponde a la última jornada del Grupo A, donde solo Panamá y Surinam mantienen opciones reales de clasificar de manera directa a la próxima Copa del Mundo. Para la Roja, la misión es clara: ganar y, si es posible, golear para asegurarse el boleto sin depender de otros resultados.

Panamá vs El Salvador: Todo lo que debes saber del partido clave de Eliminatorias Concacaf

Luego de la victoria 3-2 sobre Guatemala como visitante, el equipo dirigido por Thomas Christiansen completó su segunda jornada de entrenamientos este sábado en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de PANDEPORTES, con plantel completo.

image

Bajo una intensa lluvia, el técnico danés-español dirigió una práctica ligera enfocada en recuperación, con ejercicios en espacios reducidos y fútbol tenis, pensando en llegar con el grupo al máximo nivel físico y mental para el partido decisivo.

Justo antes de la sesión, Christiansen se dirigió a los jugadores en una charla motivacional, invitándolos a disfrutar las últimas horas previas al encuentro y a mantener la concentración en la recta final del camino mundialista.

Lo que se juega Panamá

Una victoria metería a Panamá directamente al Mundial de 2026 por tercera vez en su historia. En caso de empate o derrota, dependerá del resultado de Surinam. La exigencia del cuerpo técnico es salir a ganar desde el primer minuto y ser contundentes ante un El Salvador sin margen de error.