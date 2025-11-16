13 años sin Vernon Ramos: la pregunta sigue abierta. ¿Dónde está?

Este 16 de noviembre se cumplen 13 años de la desaparición de Vernon Ramos , un caso que continúa sin respuestas y permanece como uno de los episodios más enigmáticos de la historia reciente del país.

Su hijo, el deportista panameño Vernon Michael Ramos, participante de la Combat Fusion League, durante una entrevista al medio, el pasado 10 de octubre, señaló que recordó a su padre y lamentó que, tras más de una década, la investigación esté prácticamente paralizada.

“Creemos que es un caso que en verdad está un poco enterrado… todo ha quedado bastante en el olvido, muy frío”, expresó. Aseguró que la familia ha intentado impulsar el proceso por diferentes vías, pero se han encontrado con puertas cerradas y una respuesta institucional insuficiente. “Nos han dado la espalda en esto”. “Creemos que es un caso que en verdad está un poco enterrado… todo ha quedado bastante en el olvido, muy frío”, expresó. Aseguró que la familia ha intentado impulsar el proceso por diferentes vías, pero se han encontrado con puertas cerradas y una respuesta institucional insuficiente. “Nos han dado la espalda en esto”.

Caso Vernon Ramos: a 13 años de su desaparición, familia denuncia abandono

El joven atleta relató que su padre fue quien lo motivó desde niño a practicar artes marciales, disciplina que ahora representa una parte fundamental de su vida. Sin embargo, admitió que la herida familiar sigue sin sanar.

“Pareciera como que intencionalmente quieren dejarlo dormido. No se ha cerrado del todo, pero sigue totalmente detenido, sigue cogiendo polvo”, dijo sobre el estado del caso. “Pareciera como que intencionalmente quieren dejarlo dormido. No se ha cerrado del todo, pero sigue totalmente detenido, sigue cogiendo polvo”, dijo sobre el estado del caso.

Vernon Ramos, desaparecido el 16 de noviembre de 2012, trabajaba como analista en la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Su caso provocó en su momento una ola de interrogantes y teorías, y hasta hoy no existe una respuesta oficial sobre lo sucedido.

Mientras el tiempo avanza, su familia mantiene viva la memoria, pero reconoce que se ha agotado la esperanza de obtener justicia.