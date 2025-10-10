Hijo de Vernon Ramos señala que el caso por su desaparición "no se ha cerrado del todo pero sigue totalmente dormido"

El joven Vernon Michael Ramos, deportista del Combat Fusion League, narra cómo su padre Vernon Ramos, quien desapareció el 16 de noviembre de 2012, lo motivó para que aprendiera artes marciales, y expresó que su familia ha perdido la esperanza de que su papá aparezca, detallando que el caso “no se ha cerrado del todo pero sigue totalmente dormido”.