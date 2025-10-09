Panamá Entrevistas - 9 de octubre de 2025 - 09:49
Entrada a las áreas protegidas será gratuita este sábado, por el October Big Day
Este sábado la entrada a las áreas protegidas será totalmente gratis, por el October Big Day, para fomentar la cultura ciudadana de conservación de la naturaleza, informó Anayury Ayarza, bióloga del Ministerio de Ambiente. Por su parte, Rosabel Miró, directora de Audubon, reveló que Panamá ha estado entre los diez países que más reportes han realizado en el Día Mundial de las Aves Migratorias.