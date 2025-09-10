Panamá Entrevistas -

Protección de tortugas requiere mayor voluntad política, afirma conservacionista

Felipe Baker, coordinador de Sea Turtle Conservancy, reconoció que Panamá ha dado grandes pasos para la protección y conservación de las tortugas marinas, pero el delito contra estas especies sigue existiendo, incluso en áreas protegidas, por lo que se requiere mayor voluntad política y de las entidades para su protección.