Charla sobre Alfabetización Constitucional impacta a más de 200 estudiantes

Con entusiasmo y participación activa de los jóvenes, el Programa Nacional de Alfabetización Constitucional continúa su recorrido por los centros educativos del país. En esta ocasión, más de 200 estudiantes del Colegio Bilingüe de Panamá participaron en una jornada educativa organizada por la Secretaría Presidencial para la Reorganización del Estado y Asuntos Constitucionales (Sepresac).

Estudiantes reciben charla sobre Alfabetización Constitucional

image

La actividad fue dirigida por el Dr. Miguel Antonio Bernal, coordinador ejecutivo de Sepresac, quien ofreció una charla dinámica e interactiva sobre la importancia de fortalecer la formación ciudadana y fomentar el debate nacional en torno a la necesidad de una nueva constitución para Panamá.

Durante su intervención, el Dr. Bernal también enfatizó que un proceso constituyente exitoso requiere preparación, responsabilidad y compromiso colectivo, destacando la necesidad de que cada panameño conozca sus derechos y deberes dentro del sistema democrático.