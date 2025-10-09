Este jueves 9 de octubre, un vehículo colisionó y terminó dentro de las instalaciones de un banco en la Avenida Las Américas, distrito de La Chorrera. Una persona resultó herida y fue trasladada a un centro médico.
Panamá Oeste Nacionales - 9 de octubre de 2025 - 13:06
Vehículo se estrella y termina dentro de un banco en La Chorrera
La colisión de un vehículo en un banco de la Avenida Las Américas, en La Chorrera, dejó a una persona herida.
Te puede interesar:
Accidente en San Carlos deja un muerto tras choque por vehículo en contravía
En esta nota: