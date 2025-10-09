Panamá Oeste Nacionales -  9 de octubre de 2025 - 13:06

Vehículo se estrella y termina dentro de un banco en La Chorrera

La colisión de un vehículo en un banco de la Avenida Las Américas, en La Chorrera, dejó a una persona herida.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 9 de octubre, un vehículo colisionó y terminó dentro de las instalaciones de un banco en la Avenida Las Américas, distrito de La Chorrera. Una persona resultó herida y fue trasladada a un centro médico.

