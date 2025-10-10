Panamá Entrevistas -

Acodeco explica mecanismo para medir disminución en el costo de la Canasta Básica Familiar

Diosa Barahona, jefa del departamento de Información de Precios de la Acodeco, explicaron el mecanismo que se utiliza para medir la disminución en el costo de la Canasta Básica Familiar. Por otro lado, Rigoberto de la Rosa, jefe de Metrología de la entidad, dio a conocer que en el último quinquenio en Panamá se ha incrementado el consumo de huevo a 208 unidades por persona anual.