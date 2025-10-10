Panamá Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 08:00

PASE-U 2025: pagos de la próxima semana en varias provincias, entre ellas Panamá Oeste y Veraguas

El IFARHU continuará la próxima semana con la entrega de la beca PASE-U en las provincias de Colón, Darién, Panamá Oeste y Veraguas.

Pagos del PASE-2025.

Ana Canto
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará la próxima semana de octubre con la entrega de los cheques correspondientes al segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Colón, Darién, Panamá Oeste y Veraguas, beneficiando a estudiantes de primaria, premedia y media.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Pagos del PASE-U para la próxima semana

Provincia de Colón

  • San José del General
  • Coclé del Norte
  • Miguel de la Borda
  • Guásimo

Provincia de Darién

  • Paya
  • Púcuro
  • Boca de Cupe
  • Camogantí
  • Tucutí

Agencia de Tortí

  • Pásiga
  • Unión Santeña
  • Chimán

Arraiján

  • Vista Alegre - Vacamonte
  • Juan Demóstenes Arosemena
  • Veracruz
  • Burunga
  • Nuevo Emperador
  • Cerro Silvestre
  • Arraiján

Coronado

  • Chame
  • San Carlos

Dirección Provincial de Panamá Oeste

  • Capira
  • La Chorrera

Veraguas

  • Soná
  • Santiago
  • Cañazas
  • Santa Fe
  • San Francisco
  • Calobre

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

