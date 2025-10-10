PASE-U 2025: pagos de la próxima semana en varias provincias, entre ellas Panamá Oeste y Veraguas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará la próxima semana de octubre con la entrega de los cheques correspondientes al segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Colón, Darién, Panamá Oeste y Veraguas, beneficiando a estudiantes de primaria, premedia y media.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Le podría interesar: Pago del PASE-U: estos son los documentos a entregar para recibir el cheque

Pagos del PASE-U para la próxima semana

Provincia de Colón

San José del General

Coclé del Norte

Miguel de la Borda

Guásimo

Provincia de Darién

Paya

Púcuro

Boca de Cupe

Camogantí

Tucutí

Agencia de Tortí

Pásiga

Unión Santeña

Chimán

Arraiján

Vista Alegre - Vacamonte

Juan Demóstenes Arosemena

Veracruz

Burunga

Nuevo Emperador

Cerro Silvestre

Arraiján

Coronado

Chame

San Carlos

Dirección Provincial de Panamá Oeste

Capira

La Chorrera

Veraguas

Soná

Santiago

Cañazas

Santa Fe

San Francisco

Calobre

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025