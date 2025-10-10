PASE-U 2025: pagos de la próxima semana en varias provincias, entre ellas Panamá Oeste y Veraguas

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará la próxima semana de octubre con la entrega de los cheques correspondientes al segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Colón, Darién, Panamá Oeste y Veraguas, beneficiando a estudiantes de primaria, premedia y media.
Pagos del PASE-U para la próxima semana
Provincia de Colón
- San José del General
- Coclé del Norte
- Miguel de la Borda
- Guásimo
Provincia de Darién
- Paya
- Púcuro
- Boca de Cupe
- Camogantí
- Tucutí
Agencia de Tortí
- Pásiga
- Unión Santeña
- Chimán
Arraiján
- Vista Alegre - Vacamonte
- Juan Demóstenes Arosemena
- Veracruz
- Burunga
- Nuevo Emperador
- Cerro Silvestre
- Arraiján
Coronado
- Chame
- San Carlos
Dirección Provincial de Panamá Oeste
- Capira
- La Chorrera
Veraguas
- Soná
- Santiago
- Cañazas
- Santa Fe
- San Francisco
- Calobre
Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025