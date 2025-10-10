Panamá Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 11:13

Proponen cadena perpetua por homicidios atroces en el país

La diputada Ariana Coba presentó un proyecto para imponer prisión perpetua en Panamá a quienes cometan homicidios con extrema crueldad o ensañamiento.

Noemí Ruíz

La diputada Ariana Coba presentó ante el Pleno de la Asamblea Nacional una propuesta de modificación al Código Penal que busca establecer la pena de prisión perpetua para los casos de homicidios cometidos con extrema crueldad, sevicia o ensañamiento.

De acuerdo con el proyecto, la medida aplicaría cuando el delito sea considerado “principalmente inhumano, atroz o degradante”, según la valoración del tribunal correspondiente. Coba explicó que la iniciativa surge ante la preocupación ciudadana por el aumento de crímenes violentos y la necesidad de “endurecer las sanciones para actos que demuestran desprecio absoluto por la vida humana”.

Ariana Coba propone prisión perpetua para homicidios

"La sociedad panameña exige justicia real para las víctimas y medidas firmes frente a quienes cometen actos de extrema barbarie", sostuvo la diputada durante su intervención en el Pleno.

El documento plantea una reforma puntual al artículo del Código Penal relacionado con el homicidio agravado, incorporando la posibilidad de prisión perpetua como la máxima sanción aplicable en el país.

Actualmente, el sistema penal panameño no contempla la cadena perpetua, siendo 35 años la pena máxima permitida por ley. De aprobarse, esta sería una de las reformas más severas en materia penal desde la entrada en vigor del Código Penal de 2008.

La propuesta pasará ahora a comisión para su análisis y discusión, antes de continuar su trámite legislativo.

