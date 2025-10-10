MINSA recibe traslado de partida para el pago de turnos extras de personal.

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó dos traslados de partida por un total de B/. 4,466,830.00 a favor del Ministerio de Salud (MINSA), con el objetivo de cumplir con el pago de turnos extras correspondientes al mes de junio de 2025.
El segundo traslado, por B/. 1,344,845.00, será utilizado para cubrir el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente a los meses de febrero, abril y mayo de 2025.
El pago se hará efectivo a las empresas Metro Oeste S.A., Elektra Noreste S.A. y Eléctrica Chiriquí S.A.