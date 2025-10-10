Panamá Nacionales -  10 de octubre de 2025 - 13:32

MINSA recibe traslado de partida para el pago de turnos extras de personal

El MINSA informó que el traslado de partida también permitirá efectuar el pago a las empresas Metro Oeste S.A., Elektra Noreste S.A. y Eléctrica Chiriquí S.A.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó dos traslados de partida por un total de B/. 4,466,830.00 a favor del Ministerio de Salud (MINSA), con el objetivo de cumplir con el pago de turnos extras correspondientes al mes de junio de 2025.

El viceministro de Salud, Manuel Zambrano, explicó que B/. 3,121,985.00 se destinarán al pago de turnos extras del personal médico, técnico y administrativo de diversas instalaciones del MINSA, entre ellas las de Darién, Guna Yala, la comarca Ngäbe Buglé, el Hospital del Oriente Chiricano, el Hospital Aquilino Tejeira, el Hospital Nicolás A. Solano y el Hospital San Miguel Arcángel.

El segundo traslado, por B/. 1,344,845.00, será utilizado para cubrir el pago del servicio de energía eléctrica correspondiente a los meses de febrero, abril y mayo de 2025.

El pago se hará efectivo a las empresas Metro Oeste S.A., Elektra Noreste S.A. y Eléctrica Chiriquí S.A.

