Alerta del MINSA: No caiga en estafas por permisos sanitarios por teléfono

El Ministerio de Salud ( MINSA ) advirtió a la ciudadanía sobre personas ajenas a la institución que ofrecen gestionar permisos sanitarios por teléfono, modalidad que no es autorizada ni reconocida por la entidad.

Según el comunicado oficial, el MINSA no realiza trámites, cobros ni gestiones de permisos por vía telefónica. Todos los procesos deben llevarse a cabo presencialmente, a través de inspectores debidamente identificados, quienes visitan los establecimientos conforme a la normativa sanitaria vigente.

La entidad enfatizó que las multas tampoco se notifican por llamadas telefónicas ni plataformas digitales. Solo se aplican tras una inspección formal y la elaboración de un acto oficial. Asimismo, no se autorizan pagos mediante transferencias a cuentas personales para estos fines.

La Región de Salud hace un llamado a los dueños de establecimientos a mantenerse alerta frente a prácticas fraudulentas y a verificar directamente cualquier trámite en las oficinas del MINSA en la provincia correspondiente, evitando así ser víctimas de estafas.