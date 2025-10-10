Macron nombra nuevamente a Sébastien Lecornu como primer ministro

El presidente Emmanuel Macron nombró nuevamente este viernes al centroderechista Sébastien Lecornu como primer ministro de Francia, apenas días después de que este presentara su dimisión, en medio de una profunda crisis política que atraviesa el país desde 2024.

“El presidente nombró a Sébastien Lecornu primer ministro y le encargó formar gobierno”, informó el Palacio del Elíseo mediante un breve comunicado oficial.

Lecornu, de 39 años, quien se autodefine como un “monje soldado”, deberá ahora encabezar las negociaciones para lograr una mayoría parlamentaria que permita aprobar el presupuesto nacional de 2026, centrado en reducir la elevada deuda pública de Francia.

El retorno de Lecornu al cargo busca enviar un mensaje de estabilidad política en un momento marcado por divisiones dentro del gobierno y la presión de los partidos opositores.