Francia Internacionales -  6 de octubre de 2025 - 09:43

Primer ministro de Francia renuncia horas después de anunciar nuevo gabinete

El primer ministro de Francia, nombrado en el cargo el 9 de septiembre, anunció la composición del nuevo gobierno el domingo en la noche.

Primer ministro de Francia

Primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, renuncia.

STEPHANE MAHE / POOL / AFP

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó este lunes su renuncia al presidente Emmanuel Macron, horas después de haber designado un nuevo gabinete, anunció el Palacio del Elíseo.

Lecornu, nombrado en el cargo el 9 de septiembre, anunció la composición del nuevo gobierno el domingo en la noche y poco después quedó en fuego cruzado de todo el espectro político, incluida la derecha que forma parte de la coalición de gobierno.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AFPespanol/status/1975107771319435540&partner=&hide_thread=false

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Lula insta a Trump a levantar aranceles punitivos contra Brasil en primera llamada

Israel deporta a 171 activistas de flotilla a Gaza, incluida Greta Thunberg

Trump califica a Chicago como “zona de guerra” y ordena despliegue militar

Recomendadas

Más Noticias