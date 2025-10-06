Primer ministro de Francia renuncia horas después de anunciar nuevo gabinete

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó este lunes su renuncia al presidente Emmanuel Macron, horas después de haber designado un nuevo gabinete, anunció el Palacio del Elíseo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AFPespanol/status/1975107771319435540&partner=&hide_thread=false
El primer ministro De Francia, Sébastien Lecornu, presenta su renuncia al presidente Emmanuel Macron, horas después de haber designado un nuevo gabinete, anuncia el Palacio del Elíseo #AFP pic.twitter.com/58L4RHuHPB— Agence France-Presse (@AFPespanol) October 6, 2025
FUENTE: AFP