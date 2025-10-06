Primer ministro de Francia renuncia horas después de anunciar nuevo gabinete

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, presentó este lunes su renuncia al presidente Emmanuel Macron, horas después de haber designado un nuevo gabinete, anunció el Palacio del Elíseo.

Lecornu, nombrado en el cargo el 9 de septiembre, anunció la composición del nuevo gobierno el domingo en la noche y poco después quedó en fuego cruzado de todo el espectro político, incluida la derecha que forma parte de la coalición de gobierno.