Trump califica a Chicago como “zona de guerra” y ordena despliegue militar

El gobierno de Donald Trump calificó este domingo a la ciudad de Chicago como una “zona de guerra”, justificando así el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional contra la voluntad de las autoridades locales y estatales, mayoritariamente demócratas.

La medida, anunciada el sábado en horas de la noche, ha generado una fuerte controversia política en Estados Unidos. El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, y la administración de la ciudad han rechazado la presencia de tropas federales, acusando a la Casa Blanca de buscar desestabilizar las ciudades demócratas con fines políticos.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la decisión en una entrevista con Fox News, asegurando que Chicago “es una zona de guerra” por los altos índices de criminalidad.

Trump califica a Chicago como “zona de guerra”

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974894805932249504?t=Gi3SGfwl4_MK58yTGZ29EA&s=19&partner=&hide_thread=false El gobierno de Donald Trump calificó este domingo Chicago como "zona de guerra" como justificación para desplegar soldados contra la voluntad de la administración demócrata de la ciudad, mientras que un juez impidió que la Casa Blanca enviara tropas a otra urbe gobernada por… pic.twitter.com/bHhUJN43Nl — Telemetro Reporta (@TReporta) October 5, 2025

En respuesta, Pritzker declaró en el programa State of the Union de CNN: “Quieren crear la zona de guerra para poder enviar aún más tropas. Tienen que largarse de aquí cuanto antes”.

Mientras tanto, un juez federal impidió el envío de tropas a otra ciudad estadounidense gobernada por demócratas, subrayando los límites constitucionales del Ejecutivo en el uso de fuerzas militares dentro del país.

Una encuesta de CBS publicada este domingo mostró que el 42% de los estadounidenses apoya el despliegue de la Guardia Nacional en las ciudades, mientras que el 58% se opone, reflejando la polarización del país ante la política de seguridad del mandatario republicano.

FUENTE: AFP