Trump califica a Chicago como “zona de guerra” y ordena despliegue militar

El gobierno de Donald Trump calificó este domingo a la ciudad de Chicago como una “zona de guerra”, justificando así el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional contra la voluntad de las autoridades locales y estatales, mayoritariamente demócratas.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la decisión en una entrevista con Fox News, asegurando que Chicago “es una zona de guerra” por los altos índices de criminalidad.
Trump califica a Chicago como “zona de guerra”
En respuesta, Pritzker declaró en el programa State of the Union de CNN: “Quieren crear la zona de guerra para poder enviar aún más tropas. Tienen que largarse de aquí cuanto antes”.
Mientras tanto, un juez federal impidió el envío de tropas a otra ciudad estadounidense gobernada por demócratas, subrayando los límites constitucionales del Ejecutivo en el uso de fuerzas militares dentro del país.
Una encuesta de CBS publicada este domingo mostró que el 42% de los estadounidenses apoya el despliegue de la Guardia Nacional en las ciudades, mientras que el 58% se opone, reflejando la polarización del país ante la política de seguridad del mandatario republicano.
FUENTE: AFP