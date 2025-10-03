Condenan a magnate musical Sean "Diddy" Combs a más de cuatro años de prisión.

El magnate musical estadounidense Sean 'Diddy' Combs fue condenado el viernes a cuatro años y dos meses de prisión por cargos de trata de personas con fines de prostitución.

La fiscalía había solicitado 11 años de cárcel para Combs, pero el juez Arun Subramanian dictó una sentencia de 50 meses.

La audiencia de sentencia comenzó este viernes en el tribunal de Nueva York donde, en su presencia y ante una gran multitud, fue condenado. La familia de Combs estuvo presente.

Al dirigirse al tribunal antes de que el juez dictara la sentencia, Combs dijo que estaba "verdaderamente arrepentido" por sus acciones y pidió al juez "otra oportunidad".

"Le pido a su señoría misericordia", dijo. "Le ruego a su señoría misericordia".

El fiscal Christy Slavik reiteró el viernes que una sentencia severa estaba justificada dado el número de víctimas, la gravedad de sus padecimientos y que sus delitos se hayan extendido por 15 años.

Pero la abogada de Combs, Nicole Westmoreland, reclamó al juez una sentencia de 14 meses, que en realidad sería tiempo cumplido, ya que el rapero lleva más de un año encarcelado en Brooklyn.

Entre sollozos, Westmoreland calificó a Combs como una "inspiración" para la comunidad negra y un defensor de la justicia social.

"Es solo un ser humano. Ha cometido errores", pero "está arrepentido" y "no beneficia a nadie encerrarlo en una prisión", señaló.

Los seis hijos adultos de Combs realizaron una emotiva súplica a favor de su padre, y el mayor, Quincy Brown, lo calificó de "un hombre cambiado".

"Por favor, por favor, denle a nuestra familia la oportunidad de sanar juntos", reclamó una de sus hijas, D'Lila Combs.

FUENTE: AFP