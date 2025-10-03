Hong Kong planea 60,000 cámaras con reconocimiento facial para 2028

Hong Kong anunció planes para instalar decenas de miles de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial basado en inteligencia artificial (IA), acercándose cada vez más al modelo de monitoreo de China continental.

El jefe de seguridad de Hong Kong, Chris Tang, explicó ante la legislatura que la ciudad ya cuenta con casi 4,000 cámaras de circuito cerrado (CCTV) y que la cifra crecerá hasta 60,000 para 2028.

“Debemos hacerlo”, afirmó Tang, señalando que la tecnología se aplicará para rastrear a sospechosos criminales, aunque no precisó un calendario exacto de implementación.

Programa SmartView y resultados

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974133214059917697&partner=&hide_thread=false Hong Kong planea instalar decenas de miles de cámaras de vigilancia con reconocimiento facial basado en la IA, explicó el viernes el jefe de seguridad de la ciudad, que se acerca cada vez más al modelo chino.



En China continental, las autoridades monitorean espacios públicos con… pic.twitter.com/60xNTmL8Uz — Telemetro Reporta (@TReporta) October 3, 2025

El programa SmartView ya utiliza IA para monitorear multitudes y leer matrículas de vehículos. Según la policía, desde su lanzamiento el año pasado, ha ayudado a resolver más de 400 casos y realizar 787 arrestos.

Debate sobre privacidad y seguridad

El uso de reconocimiento facial en tiempo real genera preocupaciones por la privacidad, coincidencias falsas y posibles arrestos injustificados. Mientras tanto, la Unión Europea prohibió el año pasado el uso de identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos, con algunas excepciones.

En Hong Kong, críticos advierten que el programa otorga al gobierno un poder de vigilancia casi ilimitado, similar al que ya existe en China continental, aunque la ciudad mantiene algunas libertades que no se aplican en el resto del país.

FUENTE: AFP