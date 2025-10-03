Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 13:29

Bancada Seguimos pide a la Asamblea priorizar debate de proyectos anticorrupción

La bancada Seguimos solicitó a Jorge Herrera priorizar la Ley General Anticorrupción, que incluye reformas al Código Penal y Procesal Penal.

Bancada Seguimos envía solicitud a la Asamblea

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La bancada Seguimos presentó una nota formal al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, solicitando que se analicen de manera prioritaria los proyectos de ley presentados por el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, encaminados a la aprobación de una Ley General Anticorrupción.

La propuesta contempla reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de investigación, sanción y prevención de delitos relacionados con la corrupción en Panamá.

En el escrito, los diputados de Seguimos resaltaron que el Parlamento debe asumir un papel decisivo en esta materia. “La Asamblea Nacional debe jugar su papel protagónico en la lucha contra el flagelo de la corrupción en Panamá y no puede ser manchado por las presuntas inacciones en el inicio de los debates sobre estos importantes temas”, enfatizaron. En el escrito, los diputados de Seguimos resaltaron que el Parlamento debe asumir un papel decisivo en esta materia. “La Asamblea Nacional debe jugar su papel protagónico en la lucha contra el flagelo de la corrupción en Panamá y no puede ser manchado por las presuntas inacciones en el inicio de los debates sobre estos importantes temas”, enfatizaron.

Con esta petición, la bancada busca acelerar el debate y garantizar que Panamá cuente con un marco legal actualizado y robusto contra la corrupción, uno de los temas de mayor sensibilidad para la ciudadanía.

