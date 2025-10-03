Entrega de Cheque del PASE-U por el IFARHU: Cuánto cobran los de primaria, premedia y media

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó los montos que reciben los estudiantes de primaria, premedia y media a través del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) , subsidio destinado a apoyar a las familias panameñas con gastos escolares como uniformes, útiles y transporte.

Montos del PASE-U 2025

Primaria: B/. 90.00 por trimestre, total anual de B/. 270.00 .

B/. 90.00 por trimestre, total anual de . Premedia: B/. 120.00 por trimestre, total anual de B/. 360.00 .

B/. 120.00 por trimestre, total anual de . Media: B/. 150.00 por trimestre, total anual de B/. 450.00.

Los desembolsos se realizan en tres pagos durante el año escolar, de forma trimestral.

Requisitos para retirar el cheque del PASE-U

Presentar la cédula del estudiante y del acudiente (si es menor de edad).

y del (si es menor de edad). En caso de que el acudiente no pueda asistir, debe entregar una nota de autorización firmada, copia de su cédula y copia de la cédula del estudiante.

Consideraciones importantes

Los pagos se entregan en tres fases a lo largo del año escolar.

El beneficio busca garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.

Para fechas exactas de entrega y detalles adicionales, el IFARHU publica la información en sus canales oficiales, como su página web y su cuenta de Instagram.

Con este programa, el Gobierno de Panamá busca contribuir a la igualdad de oportunidades educativas y apoyar a las familias en la cobertura de gastos básicos relacionados con la educación.