Entrega de Cheque del PASE-U por el IFARHU: Cuánto cobran los de primaria, premedia y media

Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 07:34

El segundo pago del PASE-U, el IFARHU supervisa que los estudiantes reciban a tiempo el apoyo que contribuye a su permanecer en el sistema educativo

PASE-U 2025: montos para primaria, premedia y media

Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) recordó los montos que reciben los estudiantes de primaria, premedia y media a través del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), subsidio destinado a apoyar a las familias panameñas con gastos escolares como uniformes, útiles y transporte.

Montos del PASE-U 2025

  • Primaria: B/. 90.00 por trimestre, total anual de B/. 270.00.
  • Premedia: B/. 120.00 por trimestre, total anual de B/. 360.00.
  • Media: B/. 150.00 por trimestre, total anual de B/. 450.00.

Los desembolsos se realizan en tres pagos durante el año escolar, de forma trimestral.

PASE-U 2025 - IFARHU

Requisitos para retirar el cheque del PASE-U

  • Presentar la cédula del estudiante y del acudiente (si es menor de edad).
  • En caso de que el acudiente no pueda asistir, debe entregar una nota de autorización firmada, copia de su cédula y copia de la cédula del estudiante.

Consideraciones importantes

  • Los pagos se entregan en tres fases a lo largo del año escolar.
  • El beneficio busca garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en el sistema educativo.
  • Para fechas exactas de entrega y detalles adicionales, el IFARHU publica la información en sus canales oficiales, como su página web y su cuenta de Instagram.

Con este programa, el Gobierno de Panamá busca contribuir a la igualdad de oportunidades educativas y apoyar a las familias en la cobertura de gastos básicos relacionados con la educación.

