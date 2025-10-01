Panamá Nacionales -  1 de octubre de 2025 - 14:45

Pago de becas PASE-U, IFARHU: Entrega de cheques para el jueves 2 y viernes 3 de octubre

El IFARHU confirmó el pago del PASE-U por más de B/.84 millones a 771 mil estudiantes. La entrega en Herrera y Los Santos será del 1 al 3 de octubre.

Pago de becas PASE-U

Pago de becas PASE-U, IFARHU

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que ya está todo listo para el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), con un desembolso superior a B/.84 millones, en beneficio de más de 771 mil estudiantes en todo el país.

La entidad informó que la jornada de pagos inicia en la provincia de Herrera del 1 al 3 de octubre, donde 18 mil alumnos recibirán este aporte económico. Posteriormente, la entrega continuará en la provincia de Los Santos los días 2 y 3 de octubre, alcanzando a más de 13 mil estudiantes.

Lugares de entrega de cheques del PASE-U por el IFARHU

PASE-U: IFARHU publica cronograma de segundo pago

Provincia de Herrera

  • Jueves 2 de octubre: Ocú, Santa María, Parita
  • Viernes 3 de octubre: Pesé, Los Pozos, Las Minas

Provincia de Los Santos

  • Jueves 2 de octubre: Los Santos, Las Tablas
  • Viernes 3 de octubre: Tonosí, Pedasí, Guararé, Macaracas

El IFARHU destacó que su personal trabaja en los últimos detalles logísticos para garantizar que los pagos se realicen de manera ordenada, ágil y segura. El cronograma oficial del resto de las provincias será publicado en el portal institucional www.ifarhu.gob.pa.

En esta nota:
Seguir leyendo

IFARHU inicia pago de prima de antigüedad a exfuncionarios

Pago del PASE-U: estos son los documentos a entregar a partir del miércoles 1 de octubre

Exdirector del IFARHU: Jueza niega sustitución de medida cautelar a Bernardo Meneses

Recomendadas

Más Noticias