Pago de becas PASE-U, IFARHU: Entrega de cheques para el jueves 2 y viernes 3 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que ya está todo listo para el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), con un desembolso superior a B/.84 millones, en beneficio de más de 771 mil estudiantes en todo el país.
La entidad informó que la jornada de pagos inicia en la provincia de Herrera del 1 al 3 de octubre, donde 18 mil alumnos recibirán este aporte económico. Posteriormente, la entrega continuará en la provincia de Los Santos los días 2 y 3 de octubre, alcanzando a más de 13 mil estudiantes.
Lugares de entrega de cheques del PASE-U por el IFARHU
Provincia de Herrera
- Jueves 2 de octubre: Ocú, Santa María, Parita
- Viernes 3 de octubre: Pesé, Los Pozos, Las Minas
Provincia de Los Santos
- Jueves 2 de octubre: Los Santos, Las Tablas
- Viernes 3 de octubre: Tonosí, Pedasí, Guararé, Macaracas
El IFARHU destacó que su personal trabaja en los últimos detalles logísticos para garantizar que los pagos se realicen de manera ordenada, ágil y segura. El cronograma oficial del resto de las provincias será publicado en el portal institucional www.ifarhu.gob.pa.