Pago de becas PASE-U, IFARHU: Entrega de cheques para el jueves 2 y viernes 3 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció que ya está todo listo para el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), con un desembolso superior a B/.84 millones, en beneficio de más de 771 mil estudiantes en todo el país.

La entidad informó que la jornada de pagos inicia en la provincia de Herrera del 1 al 3 de octubre, donde 18 mil alumnos recibirán este aporte económico. Posteriormente, la entrega continuará en la provincia de Los Santos los días 2 y 3 de octubre, alcanzando a más de 13 mil estudiantes.

Lugares de entrega de cheques del PASE-U por el IFARHU

Provincia de Herrera

Jueves 2 de octubre: Ocú, Santa María, Parita

Ocú, Santa María, Parita Viernes 3 de octubre: Pesé, Los Pozos, Las Minas

Provincia de Los Santos

Jueves 2 de octubre: Los Santos, Las Tablas

Los Santos, Las Tablas Viernes 3 de octubre: Tonosí, Pedasí, Guararé, Macaracas

El IFARHU destacó que su personal trabaja en los últimos detalles logísticos para garantizar que los pagos se realicen de manera ordenada, ágil y segura. El cronograma oficial del resto de las provincias será publicado en el portal institucional www.ifarhu.gob.pa.