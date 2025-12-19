Pagos del PASE-U llegan la próxima semana a varias provincias

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que la próxima semana continuará el proceso de reprogramación de pagos mediante cheques de las becas, asistencias económicas y PASE-U correspondientes al año 2025.
IFARHU: documentos requeridos para el pago de becas y asistencias
- Recibo de entrega de documentos
- Boletín hasta el segundo trimestre de 2025
- Cédula vigente en original del Representante Legal y del estudiante.
En caso de que el representante legal no pueda asistir
La persona designada para realizar el retiro deberá presentar:
- Una (1) copia de la cédula, por ambas caras, del representante legal, del estudiante beneficiario y de la persona autorizada a retirar.
- Las copias deben estar nítidas y todas las cédulas vigentes.
- Una nota de autorización en la que se indique el nombre y número de cédula de la persona autorizada.
- La nota debe estar firmada a mano por el representante legal y no puede ser copia ni fotografía.