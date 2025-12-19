Pagarán bono navideño 2025 de $500 a funcionarios del Órgano Judicial

Los funcionarios del Órgano Judicial recibirán pronto el Bono de Navidad Anual 2025 , por un monto individual de $500, según información publicada en la página oficial de la Contraloría General de la República de Panamá, sin embargo aún no hay fecha de su desembolso.

De acuerdo con el refrendo emitido por la Contraloría, el pago del bono asciende a un total de $3,494,000, beneficiando a 6,988 servidores judiciales, y será tramitado a través del Departamento de Gestión de Pagos – DMSC.

Pago del bono navideño del 2025

Este desembolso está sustentado en el Acuerdo de Pleno No. 399 del 20 de julio de 2023, publicado en la Gaceta Oficial N.° 29832 del 25 de julio de 2023, que autoriza el otorgamiento de esta gratificación anual a los servidores del Órgano Judicial.

Según lo establecido en el acuerdo, el pago del bono no se ejecutó originalmente debido a medidas de contención del gasto, sin embargo, se determinó que sería cancelado a medida que se generaran ahorros en las partidas de Servicios Personales.

Traslados presupuestarios ya fueron autorizados

La administración del Órgano Judicial informó que ya recibió las instrucciones correspondientes para realizar los traslados presupuestarios necesarios, lo que permitirá concretar el pago del bono navideño a los funcionarios beneficiados.

La medida busca reconocer el trabajo y compromiso de los servidores judiciales, así como cumplir con compromisos institucionales pendientes, en el marco de una gestión responsable de los recursos públicos.