Donald Trump anuncia bono de 1,776 dólares para militares en discurso nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , abrió este miércoles su discurso a la nación con duras críticas a la inmigración irregular y al sistema político que le precedió, al asegurar que en once meses su administración ha llevado al país “de lo peor a lo mejor”, atribuyendo los resultados a su política de deportaciones y a lo que calificó como los mayores cambios positivos de la historia reciente.

Donald Trump defiende deportaciones en discurso a la nación

Durante el mensaje televisado desde la Casa Blanca, Trump anunció una paga extraordinaria de 1,776 dólares para 1,450,000 miembros de las Fuerzas Armadas, en conmemoración del 250º aniversario de la Independencia de Estados Unidos, que se celebrará el próximo año.

El presidente estadounidense, Donald Trump, abrió este miércoles el esperado discurso a la nación atacando a los inmigrantes y al sistema político que le precedió y aseguró que en unos pocos meses "hemos ido de lo peor a lo mejor", gracias a sus deportaciones y a 11 meses que han… pic.twitter.com/kx3V3DCDKI — Telemetro Reporta (@TReporta) December 18, 2025

“Esta noche estoy orgulloso de anunciar que más de 1.450.000 miembros de las fuerzas armadas recibirán un ‘dividendo de los guerreros’ especial antes de Navidad”, afirmó el mandatario. “Esta noche estoy orgulloso de anunciar que más de 1.450.000 miembros de las fuerzas armadas recibirán un ‘dividendo de los guerreros’ especial antes de Navidad”, afirmó el mandatario.

La cifra del bono es simbólica, en referencia a 1776, año de la fundación del país. Según Trump, el pago será entregado antes de Navidad, como parte de las medidas anunciadas en su balance tras once meses de mandato.

Expectativas económicas para 2026

En su intervención, el presidente también sostuvo que Estados Unidos se encuentra “a las puertas de un boom económico como el mundo nunca ha visto” en 2026, año que coincidirá con la Copa Mundial de Fútbol y con los 250 años de la Independencia.

El discurso se produce en un contexto de polarización política y con crecientes cuestionamientos de sectores críticos a la gestión presidencial, especialmente en materia migratoria y prioridades de política interna y exterior.

FUENTE: EFE