ATTT ofrece arreglo de pago al 10% hasta el 30 de diciembre: requisitos y detalles

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que participará en la Jornada Nacional de Arreglo de Pago al 10%, que se desarrollará del 15 al 30 de diciembre, con el objetivo de que los conductores puedan regularizar su situación y ponerse al día con sus compromisos pendientes.
Durante este período, los usuarios que cumplan con los requisitos establecidos podrán acogerse al beneficio del arreglo de pago, como parte de las acciones para facilitar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con infracciones de tránsito.
ATTT: ¿Quiénes pueden aplicar al arreglo de pago?
La ATTT detalló que el beneficio aplica para montos mínimos de $100.00, por lo que los conductores con deudas iguales o superiores a esta cifra podrán acceder al arreglo especial.
Requisitos para acogerse al beneficio
Para realizar el trámite, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:
- Historial del conductor
- Cédula de identidad personal original y copia
- Extranjeros: pasaporte y carné de migración, ambos con copia
Si el trámite lo realiza un tercero:
- Autorización notariada
- Cédula del representante, original y copia
Las autoridades recomendaron a los usuarios verificar previamente su historial y acudir con toda la documentación completa para agilizar el proceso.
Llamado a regularizar la situación
La ATTT reiteró que esta jornada representa una oportunidad para ponerse al día, evitar recargos futuros y cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia de tránsito, especialmente en la temporada de fin de año, cuando se intensifican los operativos de seguridad vial.