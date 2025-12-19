ATTT ofrece arreglo de pago al 10% hasta el 30 de diciembre: requisitos y detalles

ATTT ofrece arreglo de pago al 10% del 15 al 30 de diciembr

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) informó que participará en la Jornada Nacional de Arreglo de Pago al 10%, que se desarrollará del 15 al 30 de diciembre, con el objetivo de que los conductores puedan regularizar su situación y ponerse al día con sus compromisos pendientes.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Durante este período, los usuarios que cumplan con los requisitos establecidos podrán acogerse al beneficio del arreglo de pago, como parte de las acciones para facilitar el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con infracciones de tránsito.

ATTT: ¿Quiénes pueden aplicar al arreglo de pago?

La ATTT detalló que el beneficio aplica para montos mínimos de $100.00, por lo que los conductores con deudas iguales o superiores a esta cifra podrán acceder al arreglo especial.

Requisitos para acogerse al beneficio

Para realizar el trámite, los interesados deberán presentar la siguiente documentación:

Historial del conductor

Cédula de identidad personal original y copia

Extranjeros: pasaporte y carné de migración, ambos con copia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ATTTPanama/status/2002024279244771694?s=20&partner=&hide_thread=false ¿Tienes multas de tránsito pendientes?

Esta es tu oportunidad para ponerte al día de forma más fácil



Del 15 al 30 de diciembre, participa en la Jornada Nacional de Arreglo de Pago al 10% y regulariza tu situación cumpliendo con los requisitos establecidos.#ConPasoFirme pic.twitter.com/qAqUamJDSs — Autoridad del Tránsito (@ATTTPanama) December 19, 2025

Si el trámite lo realiza un tercero:

Autorización notariada

Cédula del representante, original y copia

Las autoridades recomendaron a los usuarios verificar previamente su historial y acudir con toda la documentación completa para agilizar el proceso.

Llamado a regularizar la situación

La ATTT reiteró que esta jornada representa una oportunidad para ponerse al día, evitar recargos futuros y cumplir con las disposiciones legales vigentes en materia de tránsito, especialmente en la temporada de fin de año, cuando se intensifican los operativos de seguridad vial.