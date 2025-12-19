CSS refuerza vigilancia epidemiológica por alerta de influenza A(H3N2)

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó que ha reforzado la vigilancia epidemiológica en todas sus instalaciones a nivel nacional, ante la alerta por la circulación de la variante de influenza A(H3N2), subtipo K, así como de otras infecciones respiratorias agudas reportadas en el hemisferio.

La entidad indicó que estas acciones buscan detectar oportunamente los casos, reducir complicaciones y garantizar una respuesta adecuada del sistema de salud, especialmente en grupos vulnerables.

Medidas adoptadas por la CSS

Entre las principales acciones implementadas por la CSS se encuentran:

Fortalecer el diagnóstico temprano y la identificación oportuna de signos de gravedad

y la identificación oportuna de signos de gravedad Garantizar el manejo adecuado de los casos graves en las instalaciones de salud

en las instalaciones de salud Promover la vacunación contra la influenza en los grupos priorizados

en los grupos priorizados Reforzar las medidas de prevención y control de infecciones en hospitales y policlínicas

Llamado a la vacunación y uso de mascarilla

La CSS reiteró el llamado a la población a aplicarse la vacuna contra la influenza, especialmente niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y personal de salud.

Además, recomendó el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas gripales, como fiebre, tos, dolor de garganta o malestar general, con el fin de reducir la transmisión y proteger a las personas más vulnerables.

Las autoridades sanitarias señalaron que continuarán monitoreando de forma permanente la situación epidemiológica y brindando información actualizada a través de los canales oficiales.