Krampus, el demonio de la Navidad: la mítica figura oscura que despierta el temor en diciembre

El Krampus, una figura demoníaca del folclore europeo, reaparece cada Navidad en desfiles y celebraciones que combinan terror, tradición y polémica, ganando popularidad a nivel mundial.

jan-oblak-0RhA53I7lfE-unsplash Figuras del Krampus recorren las calles durante el Krampusnach. Jan Oblak / Unsplash

¿Quién es el Krampus y por qué aparece en diciembre?

El Krampus es una figura del folclore alpino europeo, especialmente en países como Austria, Alemania y Hungría. Se le describe como una criatura demoníaca con cuernos, colmillos y cadenas, que aparece durante la temporada navideña para castigar a los niños que se han portado mal, en contraste con San Nicolás, quien premia a los obedientes.

Krampusnacht y los desfiles que generan furor

Cada 5 de diciembre tiene lugar el Krampusnacht, una celebración en la que personas disfrazadas con máscaras aterradoras recorren las calles con campanas y antorchas. Esta tradición se vive sobre todo en regiones alpinas como Austria, el sur de Alemania (Baviera), el norte de Italia (Tirol del Sur) y Eslovenia. Los desfiles convocan a miles de turistas y curiosos, aunque también despiertan polémica por su intensidad y su carácter intimidante.

jan-oblak-gqXFXmVewaM-unsplash Máscaras de Krampus y antorchas iluminan la noche. Jan Oblak / Unsplash

Una tradición que gana popularidad global

En los últimos años, el Krampus ha trascendido Europa y se ha vuelto popular en películas, series, videojuegos y eventos temáticos de terror. Su imagen oscura contrasta con la Navidad tradicional y despierta fascinación en redes sociales, especialmente entre jóvenes y amantes del folclore.

Aunque para muchos resulta perturbador, el Krampus sigue siendo un símbolo cultural que recuerda el lado más antiguo y sombrío de las celebraciones decembrinas.