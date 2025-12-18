Santa Claus no siempre fue como lo ves: la verdadera historia detrás del icónico personaje

Cada diciembre, Santa Claus se convierte en uno de los protagonistas de la temporada navideña. Sin embargo, detrás de este personaje existe una historia que mezcla religión, migración europea, cultura popular y publicidad moderna, elementos que moldearon su imagen actual y su significado alrededor del mundo.

Santa Claus: un santo real detrás del personaje

El personaje que hoy conocemos nació inspirado en San Nicolás de Myra, un obispo cristiano del siglo IV famoso por ayudar a niños y familias pobres. Con el paso del tiempo, su legado se extendió por Europa, especialmente entre comunidades holandesas, que lo llamaban Sinterklaas. Ese nombre viajó a Estados Unidos durante el siglo XVII, donde comenzó a transformarse en el símbolo navideño actual.

San Nicolás San Nicolás de Myra. Jaroslav ermák - Galerie Art Praha | By Aleksa Petrov

Con esta mezcla cultural surgió una nueva tradición, un hombre generoso que entregaba regalos a niños durante la Navidad. En ese punto, Santa Claus dejó de ser exclusivamente una figura religiosa y comenzó a convertirse en un icono de unión familiar, celebración y esperanza, especialmente en el mundo occidental.

El traje rojo y la imagen moderna que conquistó al mundo

El aspecto visual de Santa Claus tampoco fue siempre el mismo. En el siglo XIX, ilustradores como Thomas Nast empezaron a dibujarlo con barba blanca, saco invernal y cuerpo robusto, elementos que definieron buena parte de su apariencia actual. Décadas más tarde, campañas publicitarias internacionales terminaron de popularizar su traje rojo, su sonrisa y su estilo jovial.

Hoy, Santa Claus es uno de los personajes más reconocidos del planeta. Su imagen representa ilusión, solidaridad y festividad, manteniéndose viva a través del cine, la música, las celebraciones familiares y la cultura popular, que continúa transmitiendo esta tradición a nuevas generaciones.