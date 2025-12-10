Premio Nobel de la Paz: el significado del galardón y cómo se elige a su reconocido ganador

La medalla del Premio Nobel de la Paz fue diseñada por Gustav Vigeland.

Cada año, el Premio Nobel de la Paz capta la atención internacional por su prestigio y por la expectativa que genera conocer quién recibirá este reconocimiento. Aunque es uno de los galardones más comentados no siempre es claro cómo se define a su ganador ni qué factores se toman en cuenta para seleccionarlo, un proceso que ha sido objeto de debate, interés global y análisis histórico.

Alfred Nobel Alfred Nobel fue un inventor, emprendedor, científico y hombre de negocios. Gösta Florman / The Royal Library

Premio Nobel de la Paz: ¿Qué representa realmente?

Este premio, creado por el científico Alfred Nobel y entregado desde 1901, busca honrar a personas u organizaciones que hayan realizado esfuerzos significativos en la promoción de la paz mundial. Según el Comité Noruego del Nobel, su objetivo es destacar acciones que contribuyan a la resolución de conflictos, el diálogo internacional y la defensa de los derechos humanos.

A diferencia de otros galardones Nobel, este se entrega en Oslo, Noruega, por un comité integrado por cinco miembros elegidos por el Parlamento noruego. La decisión es tomada tras un extenso análisis de nominaciones provenientes de legisladores, profesores universitarios, anteriores ganadores y líderes de organismos internacionales.

¿Cómo se elige al ganador y quién puede nominar?

El proceso inicia cada enero, cuando se reciben cientos de nominaciones de candidatos de todo el mundo. Estas propuestas no se hacen públicas durante 50 años, lo que garantiza confidencialidad total. Luego, el Comité Noruego del Nobel revisa informes, investiga el impacto del candidato y consulta expertos antes de elaborar una lista reducida.

Finalmente, tras meses de evaluación, el comité vota y elige al ganador por mayoría. El anuncio oficial se realiza en octubre y la entrega ocurre el 10 de diciembre, fecha que conmemora la muerte de Alfred Nobel.